Ecuador: frane dopo forti piogge, 7 morti e 46 dispersi

Continuano i soccorsi in Ecuador, dopo lo smottamento di una montagna, che ha trascinato letteralmente una collina giù. Da mesi nel paese ci sono forti piogge. In tutto ci sono 7 morti e 46 dispersi. Il tutto è avvenuto domenica notte nel villaggio di Alausi nella provincia di Chimborazo. Da Dicembre scorso, erano state segnalate diverse frane e in molte dimore sono comparse delle crepe. Le autorità avevano deciso di far evacuare 10 case.

Esercito, vigili del fuoco, forze dell’ordine, stanno assistendo i cittadini colpiti, come dichiara il presidente dell’Ecuador Guillermo Lasso, su Twitter. Da inizio anno le forti piogge hanno tolto la vita a 22 persone, distrutto 72 case e 6.900 sono danneggiate (fonte: ansa.it).

AO