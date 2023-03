Israele, Netanyahu:”obiettivo raggiungere vaste intese”

20:50 – Secondo Benyamin Netanyahu, l’obiettivo del governo israeliano è quello di “raggiungere vaste intese“.

Questo è quanto affermato dal Primo ministro d’Israele, in occasione dell’imminente pasqua ebraica.

Netanyahu ha affermato che il Paese al momento è preso di mira da minacce dei propri nemici, ma non per questo non è in crescita. Il Primo ministro ha inoltre affermato che:”Abbiamo grandi progetti e li porteremo avanti con lo spirito, con i fatti e con la unità fondamentale che, non dimentichiamolo mai, ci ha sempre accompagnato da 3500 anni“. (Fonte ANSA)