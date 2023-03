USA: i democratici vogliono ancora Biden?

Brutte notizie per l’attuale presidente degli Stati Unit d’America Joe Biden, solo un democratico su quattro (25%) vuole che si ricandidi per le elezioni presidenziali del 2024.

I dati sono stati forniti da un sondaggio condotto dalla Monmouth University, il 44% degli intervistati ritiene che il leader debba farsi da parte, per dare spazio ad altre persone del suo partito. Il 30 %, ha dichiarato di non avere nessuna preferenza specifica. Solo il 14% ha un parere negativo su Joe Biden, mentre il 74% ha opinioni positive. Non bisogna affidarsi troppo ai sondaggi, nel 2016 durante le elezioni presidenziali, vi erano i due candidati Trump e Hillary Clinton, e davano a lei la vittoria schiacciante (fonte: ansa.it).

AO