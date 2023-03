USA: tre bambini e tre adulti uccisi durante una sparatoria

La folle strage delle armi continua negli Stati Uniti; l’ennesima sparatoria questa volta si è consumata a Nashville, in Tennessee, alla Covenant School . Un istituto scolastico privato con un asilo. A pagarne le conseguenze questa volta sono tre bambini e tre adulti, strappati alla vita dalla furia omicida di una donna di 28 anni armata di due fucili e una pistola. La killer è stata uccisa dalla forze dell’ordine. E’ la 129esima sparatoria nel paese a stelle e strisce da quando è iniziato il 2023.

La carnefice si identificava come Transgender, la polizia pensa che ciò avesse un ruolo chiave nella sua folle azione, essa odiava il fatto di aver frequentato in passato una scuola cristiana. La donna è entrata dalle porte laterali (come testimoniano i filmati delle telecamere di sicurezza) e ha agito in 14 minuti, ma sono bastati per formare un lago di sangue che poteva espandersi, ma la polizia è intervenuta in fretta, uccidendola.

L’assassina che era una grafica, oltre alla Covenant aveva in mente un altro edificio inizialmente, ma aveva deciso di compiere il gesto nella sua ex scuola, perché aveva misure di sicurezza di bassa qualità.

Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti D’america, ha chiesto al congresso di vietare le armi d’assalto. Il 28 Giugno 2022, Biden aveva firmato una proposta poi divenuta legge, si tratta della bipartisan sul controllo delle armi. L’atto prevede un controllo sulle vendita di armi più serrato per la fascia d’età tra i 18 e i 21 anni, e uno stanziamento di 11 miliardi di dollari per la salute mentale, e 2 miliardi per migliorare la sicurezza all’interno delle mura scolastiche. Sembra che ancora quella “firma” del leader non abbia fatto nulla, e il provvedimento tra qualche mese compierà un anno.