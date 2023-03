Il governo Meloni dice no alla carne sintetica

Il governo Meloni, nel Cdm del 28 marzo, ha deciso che nel nostro Paese non devono essere più consentite né la produzione né la vendita di cibi prodotti in laboratorio, a partire da cellule animali. L’esecutivo giustifica la scelta difendendo la cultura e le tradizioni gastronomiche italiane e sostenendo che non è da escludere che queste carni possano presentare rischi per la salute di chi le consuma e che altrettanto incerti sono i vantaggi ambientali ottenuti dal fatto di preferirle a quelle d’allevamento.

Il ministro Lollobrigida nell’illustrare la norma che prevede il divieto di produzione, commercializzazione e importazione di alimenti e mangimi sintetici ha precisato che sarà compito dei carabinieri attenzionare violazioni, eventuali disapplicazioni, mancato rispetto, punibili con sanzioni che oscillano tra i 10 e i 60 mila euro, e che prevedono altresì il sequestro del materiale” proibito”.

Miriam Sgrò