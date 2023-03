Giappone. Pronto nuovo piano evacuazione per eruzione Monte Fuji

Aggiornato documento precedente del 2021

(DIRE) Tokyo, 30 mar. – Le tre prefetture giapponesi di Yamanashi, Kanagawa e Shizuoka che si trovano ai piedi del Monte Fuji hanno pubblicato un nuovo piano di evacuazione nel caso di una possibile eruzione del vulcano attivo più grande del Giappone.

Aggiornando il precedente piano del 2021, che era stato rivisto per la prima volta in 17 anni, i tre governi locali hanno comunicato alla popolazione residente le nuove direttive in caso di eruzione, tra cui il rifugio all’interno delle abitazioni o in edifici in cemento armato in caso di fuoriuscita di grandi quantità di cenere vulcanica, per evitare spostamenti in auto che sarebbero estremamente pericolosi, e l’evacuazione a piedi anzichè in auto per coloro che vivono in aree a rischio di inondazione di lava, in modo da non congestionare il traffico e creare pericolosi incidenti. (Jief/ Dire) 10:39 30-03-23