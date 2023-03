Siracusa. Droga nella pallina da padel ma il match lo vince ancora la Polizia sequestrati crack e cocaina

Nell’ambito del quotidiano contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti effettuato dagli Uffici operativi della Questura di Siracusa, nel primo pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Ortigia hanno rinvenuto e sequestrato, nei pressi della nota piazza di spaccio di via Santi Amato 18 dosi di crack e 12 di cocaina, pronte per essere cedute agli assuntori della zona. Singolare lo stratagemma utilizzato dagli spacciatori per occultare la droga.

Infatti, l’attenzione degli uomini del Commissariato di Ortigia veniva attirata da una pallina di padel che agli occhi dei Poliziotti presentava delle anomalie. Da un controllo più accurato si scopriva che all’interno della pallina, utilizzata per la disciplina sportiva molto praticata negli ultimi anni, erano state nascoste numerosi dosi di droga.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Siracusa/articolo/9766425480937638029000478