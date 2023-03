Giochi matematici: meritato successo dell’allievo Carlo Curatola

Registriamo con tanto orgoglio il meritato successo dell’allievo Carlo Curatola, della classe 3B della Secondaria di primo grado dell’I.C. ”Corrado Alvaro – Giudice Scopelliti” diretto dalla DS Adriana Labate: Carlo si è qualificato alla fase Finale dei “Campionati internazionali dei giochi matematici”, per la categoria C2, in programma il 13 Maggio 2023 presso la Bocconi di Milano.

I campionati organizzati dal Centro PRISTEM, sono giunti alla loro 30esima edizione ed hanno coinvolto gli allievi dell'Istituto in nella fase "Quarti di finale", che si è svolta online il 4 Marzo 2023 e in una Semifinale, disputatasi presso il Liceo "A. Volta" di Reggio Calabria il 18 Marzo 2023 e che ha visto la partecipazione di quindici alunni dell'Istituto Comprensivo "Alvaro – Scopelliti". I ragazzi si sono sfidati a "colpi di giochi" applicandosi ma anche divertendosi con logica, intuizione e fantasia.

A tutti loro va il nostro apprezzamento per avere aderito all’iniziativa e per aver dato una buona prova di sé, ricordando che il gioco può essere un prezioso alleato per rendere la matematica più gradevole e avvincente. A Carlo soprattutto sono rivolti i complimenti per il brillante traguardo conseguito da parte della Dirigente e di tutto il gruppo dei Docenti dell’Istituto Comprensivo.