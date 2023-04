Iran, il velo resta obbligatorio

22:25 – Il Ministero dell’Interno iraniano ha stabilito che l’hijab resta obbligatorio per le donne, in quanto ritenuto uno dei “fondamenti della civiltà e della nazione iraniana“.

Secondo Iran International. non vi è alcun ritiro o tolleranza nei principi religiosi. L’obiettivo di questo comunicato è ribadire la volontà di rafforzare l’idea della famiglia islamica. Nel mentre nel Paese continuano le chiusure da parte di centri per servizi e negozi per via del mancato rispetto dell’obbligo da parte di dipendenti e clienti. (Fonte ANSA)