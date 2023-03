Migranti. Atlante UE: solo 5,3% abitanti è cittadino di un Pese terzo

91,6% vive in luogo cittadinanza, 3,1% in altro stato membro

(DIRE) Roma, 31 Mar. – “Solo il 5,3 per cento degli abitanti dell’Unione Europea è cittadino di un Paese terzo”: è quanto emerge dalla nuova edizione dell’Atlante sulla migrazione del Centro di conoscenze sulla migrazione e la demografia della Commissione Ue, come si apprende da una nota della stessa istituzione europea. “L’Atlante di quest’anno – spiega il comunicato – mostra che la grande maggioranza (91,6 %) delle persone nell’UE vive nel paese di cui hanno la cittadinanza.

Circa il 3,1 % dei cittadini dell’Ue vive invece in un altro Stato membro dell’UE, mentre solo il 5,3 % di essi è cittadino di paesi terzi. Una sezione dedicata allo sfollamento dall’Ucraina – si legge inoltre – mostra l’impatto dell’aggressione russa sui movimenti migratori verso l’Ue”. L’Atlante, prosegue la nota, “fornisce inoltre informazioni su temi chiave connessi alla migrazione, tra cui il numero di persone migrate, il loro Paese di origine e di destinazione, il numero di persone che hanno presentato domanda di asilo o di protezione temporanea nell’UE e l’esito delle loro domande, nonché le caratteristiche demografiche dei diversi Paesi”.

L’Atlante, continua il comunicato, “mira a sostenere l’elaborazione di politiche basate su dati concreti, permette di esplorare le complessità della migrazione internazionale e mette in discussione la disinformazione con i fatti. Raccoglie dati armonizzati e convalidati provenienti da fonti internazionali ufficiali, tra cui Eurostat, in un’unica banca dati e li presenta con visualizzazioni interattive”. L’Atlante, si legge ancora nella nota, “è uno strumento interattivo online che fornisce dati costantemente aggiornati sulla migrazione nei 27 Stati membri dell’Ue e nei 171 Paesi e territori non appartenenti all’Ue. Oltre che come servizio online – conclude il comunicato -, l’Atlante è disponibile anche in forma cartacea”. (Com/Bri/ Dire) 13:44 31-03-23