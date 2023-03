PNRR. INPS: su app istituto il servizio ‘Pensami’ (PENSione a MIsura)

(DIRE) Roma, 31 mar. – Il servizio dell’INPS “Pensami” (PENSione A MIsura), che simula gli scenari pensionistici, è ora disponibile anche sull’app INPS Mobile, nella sezione “Servizi – senza autenticazione”.

Inserendo in modo anonimo e senza autenticazione pochi dati anagrafici e quelli relativi alla contribuzione, il simulatore fornisce informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere (sia nelle singole gestioni previdenziali sia cumulando l’intera contribuzione). Il simulatore – già presente sul portale web – rientra tra i progetti di innovazione per l’attuazione del PNRR che mirano a rendere disponibili all’utenza informazioni e servizi in una logica multicanale. (Com/Vid/ Dire) 12:33 31-03-23