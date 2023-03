Reggio Emilia. Discussione al parco, disabile aggredito: la Polizia ferma e trae in arresto il presunto aggressore

Tra le attività espletate dalla Polizia di Stato rientra il costante controllo del territorio effettuato dalla Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia al fine di prevenire la commissione di reati, di ogni forma di illegalità e di disturbo delle personecon l’intento di restituire ai cittadini aree arbane colpite da fenomeni di degrado ed aumentare il senso di sicurezza percepito dai cittadini di Reggio Emilia. Tra gli interventi realizzati negli scorsi giorni dagli operatori della Squadra Volanti si segnala il seguente:

Alle ore 16:15 del 23.03.2023 giungeva sulla linea del 113 la segnalazione di una lite tra un uomo di circa cinquant’anni e un uomo invalido su sedia a rotelle nei pressi di Parco del Popolo. Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti individuavano immediatamente l’uomo disabile che presentava alcuni tagli sulla felpa a livello dell’avambraccio destro. Gli operatori delle Volanti chiedevano l’intervento di personale del 118 e domandavano all’uomo come si fosse procurato quelle ferite.

L’uomo riferiva di essere stato dapprima percosso al corpo a mani nude e poi aver ricevuto nr. 3 colpi con la lama di un cutter sul braccio destro da un uomo a lui conosciuto, che, in stato di alterazione, lo aveva colpito nell’erronea convinzione che la vittima gli avesse sottratto il cellulare e dopo si era allontanato in direzione centro città.

Gli operatori delle Volanti immediatamente raggiungevano e fermavano il presunto autore costatando che l’uomo si presentava in stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche e aveva e mani sporche di sangue, inoltre, impugnava un tubo di metallo, che agitava in modo aggressivo. Pertanto, si procedeva ai necessari controlli che consentivano di rinvenire una lama per cutter sporca di sangue all’interno della borsa dell’uomo.

Al termine dei necessari adempimenti, il 46enne, con numerosi precedenti di polizia per Resistenza a Pubblico Ufficiale, Furto Aggravato, Furto, Ricettazione, Lesioni Personali, Minaccia, Porto Oggetti Atti ad Offendere, Danneggiamento, Rapina Impropria, veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate.

Condotto al giudizio direttissimo, il presunto reo veniva sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Reggio Emilia da parte dell’Autorità Giudiziaria.

