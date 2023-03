Sicurezza, Potenti (Lega): Nuova aggressione contro autista, subito cabina obbligatoria sui bus

“L’episodio avvenuto lunedì a Livorno, con l’aggressione ai danni di un autista di Autolinee Toscane da parte di un uomo che si è voluto ‘vendicare’ per non essere stato fatto salire poco prima visto che si trovava fuori dalla fermata, rinnova l’allarme a proposito del fenomeno della violenza ai danni del personale di bordo sui mezzi di linea.

Non è la prima volta che manifesto la preoccupazione per l’incremento di questi eventi criminosi e continuerò a farlo anche nelle sedi istituzionali: mi farò parte attiva per sollecitare provvedimenti da parte del Governo per garantire l’installazione di cabine chiuse a borto per i concessionari del servizio del trasporto pubblico locale e per tutti i mezzi pubblici.

La sicurezza degli autisti e del resto del personale deve essere la priorità, anche al fine di garantire un servizio il più possibile veloce ed efficiente ai nostri cittadini. Invio la mia piena solidarietà all’autista aggredito e alla Autolinee Toscane ed annuncio il deposito di un’interrogazione parlamentare sul fatto”. E’ quanto dichiara in una nota il senatore toscano della Lega, Manfredi Potenti.