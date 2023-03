USA: addestrati 7mila militari ucraini

07:50 – Il portavoce del Pentagono Patrick Ryder, ha comunicato che ultimamente 65 militari di ucraini hanno terminato l’ addestramento in Oklahoma all’uso dei missili antiaerei Patriot “corso” che completeranno in Europa. L’alto funzionario dell’Amministrazione Joe Biden ha anche ricordato che sono oltre 7mila i soldati ucraini finora addestrati dagli Stati Uniti.

In più sarebbero pronti più 4mila soldati ucraini che, già a fine mese, avranno completato un addestramento combinato in Germania. Sono questi i “numeri” dall’inizio della guerra tra Russia ed Ucraina. I numeri relativamente alle vittime del conflitto invece sono molto ballerini e variano in base a chi ne fornisce le cifre. Un solo dato è invece incontrovertibile il costo di vite umane da entrambe le parti è molto alto.

FMP