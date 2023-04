Droga, Potenti (Lega): Maxi-sequestro a Livorno è scacco matto a narcotraffico

“Quello di oggi è stato un bel risveglio per Livorno e per tutta l’Italia grazie alla notizia del sequestro nella notte di ben 53 kg di cocaina nel porto della città labronica. Tre uomini di nazionalità albanese impegnati a scaricare i pacchetti da un container proveniente dall’America Latina sono stati prontamente tratti in arresto.

Voglio esprimere la mia gratitudine per le donne e gli uomini dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza che hanno portato a termine questa importante operazione segnando un significativo successo dello Stato in nome della legalità. Uno schiaffo al narcotraffico che ci rende orgogliosi del lavoro svolto sul territorio dai nostri servitori dello Stato”. E’ quanto dichiara Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della Commissione Giustizia