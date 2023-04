Il Ministro per le disabilità Locatelli: “risolvere le criticità pregresse”

Il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli accompagnata dalla Senatrice reggina Tilde Minasi ha incontrato questo pomeriggio a Reggio Calabria presso l’Accademia di Belle Arti le istituzioni locali, le associazioni di settore, gli esponenti del partito (tra cui il Segretario Provinciale della Lega Franco Recupero) e gli organi di stampa.

L’incontro ha determinato l’aula magna dell’Accademia colma in ogni ordine di posto.

Il Ministro ha esposto una panoramica delle azioni di Governo che l’amministrazione Meloni intende mettere in atto per migliorare la qualità del servizio, dell’integrazione e dell’assistenza delle persone disabili. “ Ogni territorio ha le sue peculiarità e le sue problematiche ” questa una delle frasi del Ministro Locatelli, ecco perchè si sta spostando per comprendere meglio i territori su cui andare ad operare e focalizzare gli interventi con precisione.

Ecco perchè è necessario sedersi ad un tavolo con tutte la parti interessate ed esaminare bene la situazione.

Il settore presenta attualmente delle criticità pregresse, relative ad altre amministrazioni, che saranno analizzate e risolte al più presto. Infine un breve passaggio sulle autonomie e sull’importanza e la validità di questa decisione governativa che non avrà l’effetto di creare disparità tra i cittadini ma avrà l’effetto di razionalizzare le spese, limitare gli sprechi ed evidenziare le inefficenze.

Il tour di Alessandra Locatelli in Calabria, iniziato ieri dalla Cittadella di Catanzaro, sede del governo regionale, dove è stata accolta anche dall’Assessore Emma Staine, ha permesso al Ministro di visitare e conoscere tante realtà positive che operano nel terzo settore e che rappresentano la solidarietà genuina del territorio, che spesso sopperisce alle falle del sistema.

Prima di arrivare a Reggio Calabria, oggi il Ministro per le disabilità ha anche visitato una struttura nel comune in provincia di Catanzaro. “ Oggi, a Cicala, ho avuto il piacere di partecipare all’inaugurazione della ‘Casa Paese’, un luogo davvero speciale che fonde la dimensione domestica con quella sociale, con tante riproduzioni di spazi e ambienti che riguardano la quotidianità! “. E’ quanto ha postato sul suo profilo Facebook in riferimento allo stesso incontro.

FMP