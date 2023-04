Pordenone. Incidente stradale mortale. Poliziotto si tuffa in acqua per salvare il conducente

La Polizia di Stato di Pordenone, è intervenuta stamattina alle prime luci dell’alba, per prestare soccorso pubblico, a una coppia che a causa di un sinistro stradale, senza altri veicoli coinvolti, è precipitata con la propria autovettura nelle acque gelide del laghetto della “Cartiera” sito in Porcia (Pn). La passeggera è riuscita a mettersi in salvo autonomamente e a chiamare i soccorsi.

Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante” della Questura di Pordenone giunti per primi sul posto dell’incidente, hanno tentato, immergendosi nel lago e infrangendo il lunotto posteriore del mezzo, di mettere in salvo il conducente che era rimasto intrappolato sott’acqua. Il ragazzo malgrado gli sforzi profusi, perdeva la vita.

Un poliziotto colto da ipotermia, è stato trasportato in ospedale con numerose lesioni alla mano e dimesso con 7 giorni di prognosi. I rilievi del sinistro stradale sono stati effettuati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone con l’ausilio dalla Sezione Polizia Stradale di Pordenone.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Pordenone/articolo/84864282cc97e147300987228