PrimExpo, Calabria Straordinaria al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze

La Regione Calabria partecipa a PrimExpo, l’edizione stagionale del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze. Il Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e mobilità della Regione, presenterà la Calabria Straordinaria al principale evento del calendario fieristico svizzero di lingua italiana, che si sta svolgendo a Lugano dallo scorso 30 marzo e terminerà domani 2 aprile.

“Vivi bene, vivi outdoor” è il tema di dell’edizione primaverile di PrimeExpo, che si svolgerà in contemporanea con Tisana, la storica e più autorevole Fiera del benessere in Ticino. Alla manifestazione sono attesi 40.000 visitatori provenienti dalla Svizzera di lingua italiana.

Un’occasione unica per presentare l’offerta turistica calabrese ai turisti svizzeri che in questo periodo dell’anno pianificano le vacanze estive.

A Lugano, Calabria Straordinaria presenterà il meglio del turismo naturalistico e le attività outdoor della nostra regione: dal rafting lungo le Gole più lunghe d’Italia all’arrampicata, fino agli sport acquatici, passando per quelli d’aria. E ancora, la Calabria dei borghi e una destinazione da scoprire in modo lento: a piedi grazie a sentieri e cammini, in mountain bike lungo la Ciclovia dei Parchi.