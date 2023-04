Autismo. Locatelli: Tanto lavoro da fare per aiutare le famiglie

(DIRE) Roma, 2 Aprile – “Oggi è la giornata per la consapevolezza dell’autismo, nulla da festeggiare ma tanto lavoro da fare insieme.

Per passare dalle prestazioni alla garanzia dei diritti e per sottolineare l’importanza del progetto di vita e di un accompagnamento continuo alla vita adulta, in condivisione con le persone e con le loro famiglie.

Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questi mesi di lavoro a Roma e sul territorio, solo insieme possiamo fare la differenza”. Lo dice Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, in un post su Facebook. (Lum/ Dire) 18:56 02-04-23