Autismo. Schillaci: interessa 1 bambino su 7 e 500 mila famiglie

Garantire diagnosi veloce e prospettiva di una vita migliore

(DIRE) Roma, 2 Apr. – “La Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo accende i riflettori su una condizione che interessa un bambino su sette e circa 500mila famiglie italiane. Mai come adesso dobbiamo dare risposte concrete ed efficaci, garantendo una diagnosi precoce e la tempestiva attivazione di un percorso terapeutico assistenziale per l’intero arco di vita della persona”. Lo afferma in una nota il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“L’attenzione del ministero della Salute verso le persone con autismo – prosegue l’esponente del governo – è testimoniata anche dall’adozione dei recenti decreti che ripartiscono alle regioni 77 milioni di euro destinati allo sviluppo di progetti di ricerca, all’incremento del personale sanitario, ad iniziative di formazione e allo sviluppo della rete territoriale e di progetti di vita individualizzati”.

“É necessario promuovere sempre più una forte integrazione delle dimensioni sanitaria, sociale, scolastica ed educativa – conclude Schillaci – per consentire una presa in carico globale delle persone che si trovano in questa condizione e offrire loro la prospettiva di una vita migliore”. (Fde/Dire) 15:43 02-04-23