Chiacchierando con il soprano Eva Polimeni

di Sonia Polimeni – Siamo in compagnia della cantante lirica reggina Eva Polimeni che ad ogni esibizione strega il pubblico con la sua splendida voce. Eva ha raccontato ai nostri microfoni di essere nata per cantare, “lo facevo già in grembo di mia madre” – dice – il canto è qualcosa di innato, che si ha dentro secondo la talentuosa artista, che al contrario di molti “mostri sacri” del settore, afferma che comunque il canto sia per tutti. “Perchè chi ha la passione per la musica – afferma – la deve assolutamente coltivare, per stare bene, a prescindere dal successo”. Eva non crede molto nei talent, ma ama il teatro e spera presto di essere impegnata in un’importante opera lirica. Per scoprire come è nata la sua passione per questa forma d’arte e per saperne di più sull’artista reggina segui l’intervista…