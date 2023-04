Lusinghieri successi per il “Nostro-Repaci”: due studenti alle finali dei campionati di italiano e di giochi matematici

Dopo la classificazione alla Finale Nazionale dei Campionati italiani di Astronomia di Gianluca Costantino della classe 2^ D del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate “Luigi Nostro”, altri successi sono conseguiti dagli studenti del Liceo villese.

Due i nuovi prestigiosi traguardi raggiunti: uno in ambito matematico, l’altro in ambito umanistico.

Dopo aver superato brillantemente i quarti di finale e le semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, lo studente Cosentino Paolo frequentante la classe 1 H del Liceo Scientifico “Luigi Nostro” si è qualificato alla Finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici che si terrà a Milano sabato 13 Maggio 2023. “Logica, intuizione e fantasia” è lo slogan dei Giochi matematici, un modo appassionante di avvicinarsi alla matematica, di approfondirne alcuni aspetti e di scoprirne di nuovi.

Rocco Mattia Migliorino, studente della IV C del Liceo Classico “Luigi Nostro”, invece, si è qualificato alle finali Nazionali della XII edizione dei Campionati di italiano (ex Olimpiadi), risultando unico finalista regionale della categoria Senior – Area liceale. La competizione, promossa e organizzata dal Ministero dell’Istruzione e inserita nel “Programma Valorizzazione Eccellenze a.s. 2022-2023”, si propone di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana promuovendo la valorizzazione del merito tra gli studenti, nell’ambito delle competenze linguistiche in Italiano. Lo studente, dopo aver superato con risultati lusinghieri la fase di istituto e la fase regionale, svoltesi rispettivamente 28 febbraio e il 23 marzo, parteciperà in rappresentanza dell’istituto “Nostro – Repaci” e della regione Calabria, alla finale nazionale che si svolgerà il prossimo 20 Aprile.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maristella Spezzano, esprime grande soddisfazione, a nome di tutta la comunità scolastica dell’IIS “Nostro – Repaci” per gli ottimi risultati raggiunti dai propri studenti. “Questi risultati – afferma la DS – confermano la qualità del percorso formativo che i docenti dell’Istituto perseguono nel loro lavoro quotidiano e delle ottime competenze che gli studenti raggiungono attraverso gli studi”.

