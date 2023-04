Violenza sugli animali: anatra viva con un coltello conficcato nel collo. Sollievo dopo il salvataggio di Paperino 

Nel Morbihan ci si chiede chi possa aver aggredito Paperino, uno dei paperi del comune di Saint-Nolff, in Francia. Visto più volte, un coltello piantato al collo, la mobilitazione di vigili del fuoco e associazioni ne ha permesso il salvataggio. Un atto di crudeltà.

E’ quanto denuncia l’associazione Pinocchio e Sauvageons, che ha sporto denuncia alla gendarmeria Questembert per maltrattamento di animali. Perché da tempo Paperino aveva un coltello conficcato nel collo da entrambi i lati. Nonostante questa visione horror, il germano reale mangia e si muove, il che ha reso ancora più difficile catturarlo per rimuovere il coltello dal collo.

Nelle immagini condivise dall’associazione su Facebook, si vede la lama del coltello sporgere dall’altra parte del collo dell’animale. Fortunatamente, dopo diversi giorni di sforzi, la brigata animale dei vigili del fuoco del Morbihan è riuscita a intervenire questo venerdì 31 marzo.

Donald è stato quindi messo a dormire e il coltello è stato rimosso. In un post diffuso sulla pagina Facebook l’associazione ha raccontato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che “l’anatra è volata via non appena è stata aperta la gabbia. Il suo comportamento è stato osservato sull’acqua. Ora va tutto bene!”