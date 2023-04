Comunali. Napoli, V. Varriale (CD): andremo in coalizione col PD

“Tempi stretti ma volendo si può ancora provare a fare sintesi”

(DIRE) Napoli, 3 apr. – “Abbiamo partecipato oggi pomeriggio alla riunione di coalizione del centrosinistra su invito del neo segretario metropolitano del Pd Giuseppe Annunziata nella sede di via Santa Brigida a Napoli. Come primo incontro vi era un clima sereno e propositivo, si è parlato di come porsi in futuro sui tanti temi politici delicati da affrontare che meritano l’attenzione di tutti i partiti e movimenti della coalizione. Ovviamente si è parlato anche delle amministrative e di come porsi nei vari comuni, noi andremo in coalizione con il Pd”.

Così Vincenzo Varriale, commissario in Campania del Centro democratico, che aggiunge: “è evidente che i tempi sono stretti, visto l’imminente scadenza per la presentazione delle liste, ma è anche vero che volendo si può ancora provare a fare sintesi e cercare di andare uniti, in particolare in quei comuni dove non vi è ancora una linea definita, come Marano di Napoli e Pomigliano”. (Rec/ Dire) 19:31 03-04-23