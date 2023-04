Guardia Costiera: soccorse 32 persone sull’Isola di Lampione

19:10 – Sono stati salvati ieri alcuni migranti bloccati da ieri sull’isolotto di Lampione. Il salvataggio è riuscito dopo diversi tentativi di recupero dei migranti via mare, attraverso l’impiego di motovedette SAR della Guardia Costiera.

Le operazioni di salvataggio, a causa delle condizioni meteo-marine particolarmente avverse, sono state eseguite con l’impiego di un elicottero Nemo della Guardia Costiera. Il mezzo aereo, che ha eseguito diverse sortite, ha operato in condizioni meteorologiche particolarmente complesse, con raffiche di vento fino a 50 nodi. Sono 32 i migranti, tra cui un bambino, tratti in salvo e trasportati in sicurezza sull’Isola di Lampedusa.

Comunicato stampa Guardia Costiera