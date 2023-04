Lavoro. Santanchè: si discute di aumento decontribuzione festivi

(DIRE) Roma, 3 apr. – “Stiamo discutendo con la Ministra Calderone per vedere se possiamo decontribuire ancora di più i festivi ed i sabato e domenica. Penso che bisogna lasciare più soldi in tasca ai lavoratori, ma non basta: bisogna anche dargli uno status.

Faccio un esempio: oggi gli chef sono senza dubbio i nostri maggiori ambasciatori nel mondo, eppure fino a pochi anni fa il lavoro del cuoco non aveva appeal”. Così Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, a Restart, in onda stasera su Rai2. (Sor/Dire) 18:27 03-04-23