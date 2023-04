Maltempo. Calabria, tornata la neve in Sila e Aspromonte

A Cosenza squadre in azione per sicurezza strade

(DIRE) Reggio Calabria, 3 Apr. – L’ondata di maltempo che ha investito tutta la Calabria, con forti piogge e vento, ha fatto tornare la neve anche sui rilievi montani più alti, in Sila e Aspromonte.

In provincia di Cosenza le squadre di spazzaneve sono restate attive per tutta la giornata a causa delle abbondanti nevicate, soprattutto nel territorio di San Giovanni in Fiore.

Il bollettino meteo della Protezione civile regionale ha alzato il livello di guardia ad ‘arancione’. Oggi molte scuole sono rimaste chiuse, anche nelle principali città della regione: Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone.

(Mav/Dire) 18:36 03-04-23

(Foto di repertorio)