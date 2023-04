Università. Mattarella a inaugurazione anno dell’ateneo di Ferrara

Domattina la cerimonia, prolusione ricorderà laurea di Copernico

(DIRE) Ferrara, 3 Apr. – Si terrà alla presenza del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, l’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 dell’Università di Ferrara. “Sono e siamo onorati di poter inaugurare il nuovo anno accademico del nostro Ateneo alla presenza del presidente della Repubblica, che ringrazio per aver accettato il nostro invito- commenta la rettrice Laura Ramaciotti- di questa presenza così illustre ho voluto dare annuncio in occasione della ricorrenza della fondazione della nostra Università, avvenuta il 4 marzo del 1391. Il presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento per la nazione e in particolare per i giovani, su cui questa cerimonia vuole quest’anno concentrarsi”.

L’inaugurazione si svolgerà domani mattina nella cornice del Teatro comunale di Ferrara: dopo l’esecuzione dell’inno nazionale e dell’inno europeo a cura del Coro di Ateneo e del Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara, è previsto il saluto del ministro dell’Università, Anna Maria Bernini. Poi Ramaciotti terrà la tradizionale relazione sull’Ateneo. Prolusore sarà Patrizio Bianchi, professore Emerito dell’Università di Ferrara, già rettore e ministro. La prolusione prenderà le mosse dalla figura di Niccolò Copernico, che nel 1503 si laureò in Diritto Canonico nell’Università di Ferrara, per riflettere sul ruolo cui oggi sono chiamate le università e le studentesse e gli studenti, il cui orizzonte è sempre più quello internazionale, come lo fu quello dello scienziato polacco. La cerimonia prevede inoltre gli interventi del Consiglio degli studenti e del Consiglio del Personale tecnico amministrativo. E’ prevista la diretta streaming. (Red/ Dire) 11:54 03-04-23