USA: tornado, il bilancio delle vittime sale a 32

Una serie di trombe d’aria hanno colpito 11 regioni degli Stati Uniti, dal sud al Midwest, fino ad arrivare al nord est.

La furia dell’uragano non ha lasciato scampo a nessuno, molte le zone devastate, auto ribaltate, edifici e case “scoperchiate” dalla “rabbia” del ciclone. Il bilancio dei feriti sale a 32.

In Arkansas (la zona più colpita) è stato dichiarato lo stato di emergenza, e messa in azione la Guardia Nazionale, un “ordine” emanato dalla governatrice Sarah Huckabee Sanders. In Arkansas sono morte cinque persone. In Tennese si pensa a 15 vittime, alla lista degli orrori si aggiungono gli stati dell’Indiana, Illinois, Alabama e Mississippi.

I servizio meteorologico ha previsto che tra mercoledì e domani, vi saranno forti temporali (fonte: ansa.it).

AO