Brasile: la nazione deve andare avanti, le parole di Lula

dobbiamo essere ossessionati dal far crescere il Paese

Il Brasile è tra in paesi in via di sviluppo, in piano economico e sociale. Un grande passo avanti per questo stato. Il Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, ha dato la propria parola che lancerà un piano di investimenti nei settori dell’industria e delle infrastrutture. Un modo per far crescere l’economia interna del paese, per far diminuire la disoccupazione e la povertà.

La promessa del leader è stata pronunciata durante la riunione del Consiglio dei Ministri, sottolineando che ci saranno risorse anche nel settore in “scienza e tecnologia”. Lula fra una settimana intraprenderà un viaggio in Cina, e incontrerà il suo omologo Xi Jinping, i due discuteranno su vari temi, come la guerra in Ucraina, e anche la possibile adesione del Brasile alla Via della Seta, ossia una strategia economica della Cina per far crescere i propri investimenti con l’Eurasia ( un “continente” che comprende Asia e Europa).

Lula sta cercando di rendere il Brasile una potenza mondiale, ma questa nazione nasconde tanti problemi non solo economici, ma anche sociali. 33,1 milioni di abitanti vivono in povertà assoluta, con meno di 1,90 dollari al giorno. Molti non possono permettersi il pane a tavola. Una grande fetta del Brasile è composta da baraccopoli, da tutti conosciuta come le favelas. Quelle zone in cui i sevizi primari non esistono, e la sporcizia la criminalità sono nascoste in ogni angolo. Un altro problema è la deforestazione dell’Amazzonia, a Febbraio 2023, due mesi fa vi è stato un “record”, sono stati rasi al suolo 321,97 km quadrati di foresta, i dati sono stati forniti dall’Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe). Una delle maggiori deforestazioni dal 2015.

Non tutti possono usufruire di cure mediche adeguate, e l’analfabetismo funzionale, invece di diminuire è aumentato negli ultimi anni, molti bambini non possono godere di una educazione adeguata (fonte: ansa.it).

AO