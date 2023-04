Calcio. De Siervo: contro violenza stadi lavoriamo su riconoscimento facciale

“Con banca dati si potrà impedire accesso ai facinorosi”

(DIRE) Roma, 4 apr. – “La violenza negli stadi è un problema. Abbiamo lavorato molto e abbiamo due progetti interessanti. Il primo riguarda il riconoscimento facciale e quindi la possibilità, interfacciandoci con la polizia, ai tornelli dell’ingresso dello stadio, di usufruire di una banca dati per individuare i facinorosi e impedirgli di entrare nei nostri impianti. Poi abbiamo un sistema che ci consentirà di individuare nelle curve quelli che si rendono protagonisti di eventi esecrabili e segnalarli al database per poter bloccare, in futuro, il loro accesso”.

Lo dichiara all’Agenzia Dire l’Amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine del workshop ‘Il futuro degli stadi in Italia’ nel Salone d’Onore del Coni. (Mem/ Dire) 12:26 04-04-23