Giappone. Esercitazione militare con Usa e Corea del Sud

(DIRE) Tokyo, 4 Apr. – Secondo quanto confermato in una nota ufficiale dal ministero della difesa di Tokyo, Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud hanno concluso con successo un’esercitazione militare congiunta simulando un combattimento contro sottomarini nemici in acque aperte al largo dell’isola di Jeju, in Corea del Sud. L’esercitazione antisommergibile, iniziata ieri e durata due giorni, e` la prima tra i tre paesi da settembre 2022.

Le operazioni sono state comandate dal contrammiraglio Christopher Sweeney, comandante del Carrier Strike Group 11 della Marina degli Stati Uniti, ed hanno visto l’impiego della portaerei a propulsione nucleare statunitense USS Nimitz, del cacciatorpediniere Umigiri delle Forze di autodifesa marittime giapponesi e della nave sudcoreana Aegis Yulgok Yi. Secondo quanto riportato dal ministero nella sua nota, l’esercitazione congiunta ha avuto lo scopo di “dimostrare le capacità di risposta dei tre paesi contro eventuali minacce rappresentate dalla Corea del Nord”. (Jief/Dire) 11:44 04-04-23