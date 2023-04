Iran, altri casi di studentesse intossicate a scuola

21:35 – Sono circa 20 i nuovi casi di studentesse intossicate a seguito del rilascio di gas in una scuola di Tabriz, nella zona nord occidentale del Paese.

La notizia proviene dall’agenzia Irna, che afferma come le studentesse siano state ricoverate in ospedale per difficoltà respiratorie.

Questi casi di intossicazione avvengono con cadenza regolare da Novembre, dove hanno avuto inizio a Qom. Al momento sono circa 5000 le studentesse vittime di queste violenze. Al momento le autorità non sono riuscite ad individuare i fautori di questo gesto. Secondo gli attivisti si tratta di una vendetta da parte del Governo Teheraniano per punire coloro che hanno partecipato alle recenti proteste. (Fonte ANSA)