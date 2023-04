Nuovo organigramma per il Gruppo di FI alla Camera, Cannizzaro nominato Vicepresidente

“Un grande onore. Grazie a Berlusconi, Tajani e Barelli”

“Provo felicità e forte senso di orgoglio per la nomina a Vicepresidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera, ricevuta questa mattina durante l’Assemblea del Gruppo”. Così in una breve nota stampa Francesco Cannizzaro, Deputato di Forza Italia, Responsabile azzurro per il Sud e neo vicepresidente azzurro a Montecitorio.

“È un grande onore per me ricoprire questo nuovo incarico – prosegue Cannizzaro – e ringrazio per la fiducia il Presidente Silvio Berlusconi, il Coordinatore nazionale Antonio Tajani e il Capogruppo Paolo Barelli. Garantirò il massimo impegno e la passione necessaria per dare il mio contributo al nuovo Ufficio di Presidenza, consapevole dell’importanza del ruolo. Rafforzeremo insieme il contributo di Forza Italia al servizio del Paese, dei nostri elettori e di tutti i cittadini”, ha concluso Cannizzaro.

