Terra fuochi. A marzo confermato trend: roghi in netto calo

(DIRE) Napoli, 4 Apr. – “Il mese di marzo si chiude confermando ulteriormente il trend positivo di diminuzione degli incendi di rifiuti nella cosiddetta Terra dei fuochi: gli eventi incendiari sono stati 53 (49 in provincia di Napoli e 4 in quella di Caserta); nel mese di febbraio di quest’anno i roghi sono stati 63 in tutto. Nel mese di marzo dello scorso anno (2022), i roghi di rifiuti furono 90 (83 nei comuni del Napoletano e 7 in quelli del Casertano)”. Lo annuncia una nota stampa dell’Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania “Ancora pochi – sottolinea l’Icaricato- i roghi di rifiuti nei comuni della fascia costiera settentrionale (1 a Mondragone, e 3 a Giugliano Mare), a ripetuta conferma della stagionalità del fenomeno, che si rivela in proporzione diretta con il numero delle persone dimoranti negli insediamenti estivi lungo il litorale. Solo un evento incendiario, ma molto consistente e di rilevante allarme sociale, sui rifiuti presso i campi Rom nel mese di marzo (insediamento di via Carrafiello presso Gigliano in Campania)”.

Continua “a dare ottimi risultati” il modello di controlli sul territorio “a sorpresa”, concentrati sulle attività di trasporto abusivo e scarico di rifiuti, o”vviamente senza trascurare le attività commerciali, industriali, artigianali e agricole e le filiere produttive”. In netto aumento le “sanzioni, aumentate di diverse unità di misura dal 2020, a testimonianza di una attività di contrasto e prevenzione sempre più efficace. Ciò pur a fronte della diminuzione del numero dei pattugliamenti, dovuto alle esigenze dello strumento militare nel mutato quadro internazionale, che ha comportato la riduzione del contingente ‘Strade sicure/Terra dei fuochi’ dell’Esercito”. Le sanzioni amministrative, in valore totale, sono passate da 75.757 del marzo 2020 alle 166.031 di marzo 2021 per passare poi a 1.305.072 di marzo 2022 fino ai 3.347.745 di euro nel marzo del 2023. (Com/Gup/ Dire) 11:45 04-04-23