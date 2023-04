Twitter: il cane al posto dell’uccellino

Il logo di Twitter attualmente non è più l’uccellino azzurro ma si è trasformato in un cane, niente paura non è un hackeraggio devostro profilo ma soltanto una trovata dell’eccentrico multimiliardario che ne è proprietario. Il cane si riferirebbe al “Dogecoin”, una criptovaluta nella quale ha interessi Elon Musk.

La piccola icona con la faccia del cane è visibile a tutti gli utenti dal desktop o dal laptop in alto a sinistra nello schermo, subito dopo l’accesso a Twitter. L’operazione rebranding di Elon Musk ha subito fatto balzare il valore della cryptovaluta Doge con un rimbalzo del 30% in più.

FMP