Avvicendamento Comandante Regione Carabinieri “Forestale” Calabria: arriva il Colonnello Giovanni Misceo

Alla presenza del Vice Comandante del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, Generale di Divisione, Nazario PALMIERI, si è svolta presso il Comando Regione Carabinieri “Forestale” della Calabria, la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando, tra il Colonnello Giovanni MISCEO ed il Colonnello Giorgio Maria BORRELLI, che assumerà il comando del Raggruppamento Carabinieri CITES di Roma.

Per l’occasione erano presenti anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Colonnello Marco GUERRINI, il Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, Colonnello Vittorio CARRARA, i Comandanti e Ufficiali dei Reparti Carabinieri Forestali della Regione e dei Centri Anticrimine Natura Carabinieri della Sicilia. Intervenute anche le rappresentanze militari e delle Associazioni ANC e ANFOR.

Nel suo intervento, il Colonnello BORRELLI, ha espresso viva soddisfazione per l’esperienza vissuta nei cinque anni e mezzo del suo mandato, ringraziando il personale per la qualificata e generosa collaborazione offertagli, porgendo al suo successore il più fervido augurio per altrettante affermazioni.

Il Colonnello Giovanni MISCEO, barese, 57 anni, che lascia l’incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bari, nel ringraziare il suo predecessore, cui ha espresso i sentimenti di profonda stima, ha manifestato a sua volta viva soddisfazione per il nuovo incarico assunto.

Ad entrambi l’augurio per un proficuo lavoro e l’apprezzamento, del Vice Comandante dei Carabinieri Forestali, Generale di Divisione Nazario PALMIERI.

Reggio Calabria Comando Regione Carabinieri “Forestale” Calabria