Brasile: attaccato un asilo nido, uccisi quattro bambini

Una terribile tragedia è accaduta in Brasile, quattro bambini sono stati strappati alla vita, a causa di un attacco avvenuto a Blumenau nella giornata di oggi. Altri quattro feriti, secondo quanto riferisce la polizia, tre di loro sono fuori pericolo, il restante è in gravi condizioni .

Il brutale episodio ha avuto luogo in prima mattinata in un asilo nido privato. Il carnefice è un uomo di 25 anni, che si sarebbe introdotto nella struttura con una accetta, dove ha consumato la sua follia omicida su dei bambini. Il ragazzo dopo la sua azione si è consegnato di sua spontanea volontà alle autorità, come ha riferito il capo della polizia di Santa Catarina, Ulisses Gabriel (fonte: ansa.it).

