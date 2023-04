Gallina (RC), Bocciodromo: la FIB insieme ad A.N.S.M.E.S e “Amici di Lilla” hanno celebrato la Giornta Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace

Presso il Bocciodromo Comunale di Gallina (R.C.) si è svolto un importante Convegno per la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace con la partecipazione dell’Associazione “Amici di Lilla” APS disabili adulti, dell’A.N.S.M.E.S e della FIB in un evento organizzato e promosso dall’Avv. Eliana Carbone. Durante il Convegno dopo i saluti del Dott. Antonino Canale Delegato Provinciale FIB-Federazione Italiana Bocce- Reggio Calabria, della Prof.ssa Annamaria Leonardo Presidente dell’Associazione “Amici di Lilla” APS Disabili Adulti, del Dott. Mimmo Praticò Delegato Regionale A.N. S. M.E.S. -Ass.ne Nazionale Stelle, Palme e Collari d’oro al Merito del Coni e del Cip, vi sono state due relazioni dell’Avv. Eliana Carbone avente ad oggetto “ Lo Sport, la Pace ed il Fair-Play” ed un’altra del Dott. Mimmo Praticò su “lo Sport, lo sviluppo fisico e mentale” che sono state rivolte ai ragazzi dell’Associazione “Amici di Lilla” APS disabili adulti ed alle loro famiglie.

Il Delegato Prov. FIB Antonino Canale, che ha portato i saluti del Presidente Giacomo Falcone e del Presidente Regionale Francesco D’ambrosio, ha sottolineato l’importanza del praticare sport per tutti i soggetti sia normodotati che diversamente abili e che loro come FIB si impegnano ad accogliere gratuitamente ogni settimana questi ragazzi dell’Associazione “Amici di Lilla” APS disabili adulti nonostante il mantenimento del Bocciodromo si poggi sull’autofinanziamento tranne qualche contributo devoluto dalla Regione e dal CIP. Nei saluti successivi la Prof.ssa Annamaria Leonardo ha precisato che i loro ragazzi fanno Sport ogni Giovedì al Bocciodromo, si impegnano, si divertono e che per loro è un momento importante in conformità con il detto “Mens sana in Corpore sana” e loro si battono per dare a questi ragazzi un futuro diverso e quindi “Per un dopo di noi” Ha concluso i saluti il Dott. Mimmo Praticò il quale ha ribadito l’importanza dello sport come momento in cui i partecipanti si riescono a confrontare con gli altri ed a farsi apprezzare, momento che è ancora di più di input per i soggetti diversamente abili dotati di una ancora maggiore sensibilità rispetto ai normodotati.

A questo punto ha iniziato la sua relazione l’Avv. Eliana Carbone che, ricordando ai presenti che la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2013 e celebrata ogni anno il 6 Aprile nel giorno in cui nel 1896 si svolse ad Atene la Cerimonia di apertura dei primi Giochi Olimpici Moderni, ha sottolineato che lo Sport, oltre a promuovere il benessere fisico, è un importante strumento per promuovere la Pace riunendo le persone con culture e religioni diverse in territori neutrali e può essere quindi strumento anche di prevenzione dei conflitti, nonché di crescita economica dei Paesi.

“Inoltre- ha continuato l’Avv. Carbone- il Fair -play, riveste un ruolo fondamentale nello svolgimento dell’attività sportiva, ossia il gioco corretto, che consiste in una serie di regole, che mettono al primo posto il rispetto di se stessi con il proprio impegno e il rispetto degli altri con il controllo delle proprie azioni in modo di non mettere a rischio la sicurezza degli altri, la disponibilità al confronto e l’accettazione delle regole e delle diversità. Regole fondamentali del Fair- Play che concretizzano l’ideale sportivo sono: giocare per divertirsi, con lealtà, accettando le regole e la sconfitta, rifiutare il doping, il razzismo, la violenza, la corruzione, aiutare le persone in difficoltà, denunciare coloro che tentano di screditare lo Sport, onorare coloro che difendono lo spirito olimpico dello Sport.” “E- ha concluso l’Avv. Eliana Carbone- proprio il rispetto delle regole nello Sport sarebbe da estendere a tutti gli aspetti della vita quotidiana ai fini di una pacifica convivenza ed ancor di più importante è questo messaggio per questi ragazzi diversamente abili, che hanno attraverso l’applicazione del Fair-Play anche una maggior tutela nel gioco e nella vita”

L’intervento del Dott. Mimmo Praticò si è incentrato invece sull’importanza dello Sport per la socializzazione, per lo stimolo alla competitività con le gare per arrivare primi. E indirizzandosi ai ragazzi dell’Associazione Amici di Lilla” APS disabili adulti li ha invitati a fare più attività possibili ed a confrontarsi con i normodotati per sorridere ed avere dei momenti belli regalandoli anche ai genitori ed amici ed a non mollare mai, ma combattere sempre ed impegnarsi per avere i risultati.

Ed il Dott. Mimmo Praticò ha concluso con un incoraggiamento per i ragazzi diversamente abili e per le loro famiglie: “Bisogna credere fermamente, che supportando i ragazzi diversamente abili e rafforzandone il gruppo, questi ragazzi saranno operativi ed ognuno di loro in base alle loro attitudini potrà essere utile e dare il proprio contributo nella società civile”. Infine, distribuiti ai ragazzi diversamente abili presenti al Convegno sono stati distribuiti dei piccoli gadget per concludere con festa la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace.

(Nella foto: Antonino Canale, Mimmo Praticò, Eliana Carbone, Annamaria Leonardo, Teresa Fotia)

Delegato Provinciale FIB- Reggio Calabria, Istr. Antonino Canale

Delegato Regionale A.N.S.M.E.S, Dott. Mimmo Praticò

Presidente Associazione “Amici di Lilla” APS Disabili Adulti, Prof.ssa Annamaria Leonardo

L’organizzatrice dell’evento nonchè relatrice, Avv. Eliana Carbone