Locorotondo (Ba). 13 kg di marijuana nascosti nei sacchi

Comando Provinciale di Bari – Locorotondo (Ba) , 05/04/2023 09:35

I Carabinieri del Comando Stazione di Locorotondo, all’esito di diversi servizi antidroga, hanno tratto in arresto un 34enne del posto, ritenuto – fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa – responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione antidroga, condotta con il prezioso aiuto di “Fighter”, pastore tedesco in forza al Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, è scattata nella mattinata del 29 Marzo quando gli uomini in divisa hanno sottoposto a perquisizione i locali dell’abitazione dell’uomo, rinvenendo quattro bustine in cellophane, contenenti totali 12 grammi di Marijuana, occultate all’interno di un armadio.