Matteo Renzi è il nuovo direttore de “il Riformista”

Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex Premier del Governo Italiano, da oggi è anche il Direttore Responsabile della testata giornalistica “Il Riformista”. “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto“.

Così Renzi prima di parlare ai suoi lettori sulla pagina social ufficiale del giornale che dirigerà. Matteo Renzi succede a Piero Sansonetti che ha pubblicato sulla pagina del giornale una simpatica frase relativa all’avvicendamento. Redazione Piero Sansonetti: “Sono stato fuori, l’altro giorno l’ho incontrato ha detto ‘stai sereno’ ed ecco qui Renzi direttore”.

Federica Romeo