08:50 – Fortunatamente non sono stati segnalati problemi, vittime o feriti come conseguenza di una fortissima scossa di terremoto avvenuta a largo di Panama ed avvertita in tutto lo stato. 6.3 questa la magnitudo del sisma rilevata dall’istituto di Geofisica statunitense USGS a circa 80 chilometri dalla costa nell’Oceano Pacifico. L’epicentro è stato localizzato a circa 13 chilometri di profondità ed anche in questo caso a Panama non è stato diramato nessun allarme tsunami.

Silv Bott