Tunisia, stop ai sacchetti monouso via a borse di tessuto

20:05 – In Tunisia stop ai sacchetti monouso nelle panetterie, che verranno sostituiti da leggere borse di tessuto con messaggi di sensibilizzazione per l’inquinamento da plastica.

Il ministero tunisino aveva già vietato l’utilizzo di sacchetti di plastica non biodegradabile e dal 17 Marzo sono state introdotte le borse di tessuto. Sempre il ministero ha lanciato un bando “nell’ambito dei programmi di lotta all’inquinamento e l’attuazione degli orientamenti della strategia nazionale per la transizione ecologica“.

I fornitori delle borse saranno invitati a presentare le offerte per le buste in cotone entro e non oltre il 6 Aprile. Questa particolare operazione riguarderà oltre 5000 panifici in tutto il paese, i quali nel corso del mese di Aprile si adegueranno al cambiamento ecologico previsto per legge. (Fonte ANSA)