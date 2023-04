Udine, incidente sul lavoro a Codroipo

Intorno alle ore 12.15 del 5 Aprile, la sala operativa ha ricevuto dalla SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) una richiesta di intervento per un incidente sul lavoro a Codroipo. 2 le squadre inviate sul posto: una dal distaccamento di Codroipo e l’altra dal distaccamento di San Vito al Tagliamento (PN). Arrivati i Vigili del Fuoco hanno trovato un autocarro con la cabina schiacciata da una trave in cemento armato e all’interno dell’abitacolo i due occupanti del mezzo feriti, ma coscienti che chiedevano aiuto.

Le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza la cabina del camion per iniziare ad operare, con il gruppo da taglio idraulico (cesoie e divaricatore) per estrarre dalle lamiere i due uomini. A causa delle condizioni in cui si trovava la cabina i Vigili del fuoco hanno operato per più di 30 minuti per riuscire ad estricare i due feriti che durante le operazioni di soccorso sono rimasti sempre coscienti.

Una volta liberati i feriti sono stati affidati al personale sanitario che li ha trasportati, uno con l’elicottero e l’altro con l’ambulanza, all’ospedale di Udine. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri e personale dell’Ispettorato del Lavoro.

