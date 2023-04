USA: ancora armi per 2,6 mld di $ all’Ucraina

Il Pentagono ha annunciato, ieri, la decisione di un nuovo invio di armi all’Ucraina per un totale di 2,6 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti d’America, fanno sapere (per quel che si può ovviamente) che nel pacchetto ci sono munizioni per i sistemi lanciarazzi Himars, capacità per la difesa aerea, razzi e sistemi anti-tank. Il tutto per agevolare la resistenza di Kiev contro l’avanzata dei militari russi.

Un nuovo pesante invio di armi che dovrebbe sicuramente aiutare i militari di Zelensky e si spera lo faccia in una prospettive di un dialogo per arrivare ad un cessate il fuoco ma fino adesso questa strategia ha ottenuto l’effetto inverso e la diplomazia è ferma “al palo”. (foto di repertorio)

FMP