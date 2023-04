USA: tornado in Missouri

Il brutto tempo sembra non voler abbandonare gli Stati Uniti, strani fenomeni atmosferici sono stati protagonisti in California negli ultimi mesi. Venerdì scorso una serie di trombe d’aria hanno colpito 11 regioni degli Stati Uniti, dal sud al Midwest fino ad arrivare al nord est.

Ora il tornado minaccia la parte centrale del paese, gli stati interessati sono: Iowa, Illinois, Missouri e Michigan, 85 milioni di americani sono in pericolo. Diversi morti e feriti in Missouri, come segnalano le autorità. Il bilancio delle vittime ancora non è chiaro, come ha dichiarato al Cnn il sergente della pattuglia autostradale, Clark Parrott, le operazioni di salvataggio sono tutt’ora in corso, ha aggiunto.

Temporali, vento, grandine, cicloni potrebbero solcare i territori dalla Ohio Valley alla Lower Mississippi Valley. Nella giornata di ieri vi sono state nove segnalazioni di tornado, due in Illinois.

Il brutto tempo potrebbe continuare per tutta la mattinata di oggi, ma il pericolo maggiore potrebbe raggiungere le regione dei Grandi Laghi, e nelle città di Chicago, Detroit e Indianapolis, sono previsti forti cicloni dalla tarda mattinata fino alle ultime luci del tramonto (fonte: ansa.it).

AO