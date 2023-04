Castelvetrano (Tp). Anziana si allontana da casa. Rintracciata e riaffidata ai familiari

Comando Provinciale di Trapani – Castelvetrano (Tp) , 06/04/2023 12:36

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, che in questo periodo hanno intensificato i servizi esterni per garantire maggiore sicurezza durante le festività pasquali, hanno ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna che non riusciva più a trovare l’anziana madre, sofferente del morbo di Alzheimer, allontanatasi da casa pochi minuti prima.

Immediata l’attivazione della locale centrale operativa che emanava le ricerche alle pattuglie in circuito fornendo la dettagliata descrizione della 75enne e dei vestiti indossati.

Fortunatamente le ricerche davano esito positivo, l’anziana veniva rintracciata, in stato confusionale, per le vie della città da una pattuglia che, dopo averla tranquillizzata, la riaffidavano alle cure dei familiari.