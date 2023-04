Milano, Berlusconi stabile e vigile in terapia intensiva al San Raffaele

09:00 – Dopo il ricovero all’ Ospedale San Raffaele di Milano, in cui è arrivato Mercoledì in condizioni di affanno respiratorio e le ovvie preoccupazioni iniziali, Silvio Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla.

La situazione clinica dell’ex Premier e leader di Forza Italia, rimane però complessa tant’è che il Cavaliere rimane in terapia intensiva. Precauzionalmente e per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue in base a quanto riporta l’Ansa. La situazione è stazionaria e Silvio Berlusconi è sempre stato vigile.

“La carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale“. (cit. TgCom24) questa la preoccupazione dei medici .

Il Paese gli è vicino in questo momento, lo testimonia oltre l’affetto dei supporter sui social il lungo applauso che l’aula di Palazzo Madama, nel corso della seconda chiama al dl Superbonus, gli ha “mandato”.

FMP