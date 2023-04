PNRR, Potenti e Manetti (Lega): Soldi in più per bonifica Piombino segno di grande attenzione di questa maggioranza

“Salutiamo con grande soddisfazione lo stanziamento di 41 milioni di euro in più rispetto ai 47 iniziali, grazie ai quali si provvederà a mettere in sicurezza la falda del Sin di Piombino. Il Risultato – afferma Potenti – è il frutto di una sinergia politica in sede di V commissione al Senato che ha permesso di convergere concordemente su questa modifica al testo in esame del decreto Pnrr.

Con queste risorse in più, si renderanno fattibili le necessarie operazioni di bonifica, sperando nel loro completamento, ed il tutto denota l’interessamento dell’attuale maggioranza ai problemi locali. Stanziamento che, è bene sottolineare, non riguarda la questione degli oneri compensativi per la presenza della nave rigassificatrice. Dunque, un risultato che la maggioranza di Governo ha voluto attribuire al territorio e che siamo riusciti a portare a casa indipendentemente dalla questione dell’imbarcazione”. Lo dichiarano in una nota il Senatore toscano della Lega, Manfredi Potenti ed il Segretario della Lega di Piombino, Massimiliano Manetti.