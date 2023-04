10:00 – Roma, salvati dagli uomini dei Vigili del Fuoco un uomo e due bambini in pericolo dopo che un incendio aveva invaso il quarto ed ultimo piano del loro condominio. Dalle 08:45 le squadre sono in azione in zona Centocelle, per le operazioni di spegnimento e soccorso, in atto anche le verifiche tecniche. Ne danno notizia i Vigili del Fuoco sulla loro pagina ufficiale del socialnetwork Twitter.

Federica Romeo